CALCIOMERCATO -La Juve si chiama fuori per Inzaghi, Nedved: "Pirlo sarà l'allenatore della Juve"





Il vicepresidente della Juventus Pavel Neved, intervistato da DAZN, assicura la volontà di proseguire con il tecnico Andrea Pirlo anche per la prossima stagione. Segnale che farebbe ben sperare i tifosi della Lazio, che potrebbero non vedere Simone Inzaghi sulla panchina bianconera. Ecco le parole del vicepresidente: “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con lui, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Cristiano Ronaldo? Per me non si tocca, ha un contratto fino al 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà“.

