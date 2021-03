CdS | Difesa Lazio, sogno Martinez. C’è l’idea Touba: tutti i nomi





Non è ancora tempo di mercato, ma le prime indiscrezioni iniziano ad uscire. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio è a cerca di rinforzi in difesa: già in estate i biancocelesti si erano informati su Lisandro Martinez dell’Ajax, 23enne argentino, piede sinistro che può giocare anche sul centrodestra. Un altro mancino 23enne è Marcos Senesi del Feyenoord. Nelle scorse settimane invece era rimbalzato il nome di Pau Torres del Villarreal. Sempre in Olanda c’è Ahmed Touba, nazionale belga under 21, centrale mancino.

