CdS | Lazio da Champions: serve un super finale





La Lazio, dopo la rincorsa al quarto posto, ha rallentato ed ora è chiamata a fare bene in questo finale di stagione per confermarsi tra le prime quattro della classe. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi spera di accelerare per centrare la qualificazione nella grande Europa ma i biancocelesti dal 2016 hanno sempre frenato negli ultimi turni, registrando una media punti in calo costante. Così la rosa laziale negli ultimi 11 turni: stagione 2016/2017 17 punti (1,54 a partita), stagione 2017/2018 20 punti (1,81), stagione 2018/2019 14 punti (1,27) e nell’ultimo campionato 16 punti (1,45). Senza dubbi i fattori sono stati diversi, ad ogni modo occorre una svolta nelle restanti gare in programma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: