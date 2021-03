CdS | Lazio, rinnovo Marusic: si cerca l’intesa economica, distanze da colmare





È senza dubbio uno dei giocatori che sta dando un qualcosa in più a questa Lazio nell’ultima parte di stagione: Adam Marusic, esterno duttile che mister Inzaghi sta impiegando in più posizioni del campo, è in scadenza nel 2022. Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha iniziato già la trattativa prima del gol all’Udinese: i capitolini vogliono blindarlo, nel frattempo sono attesi altri contatti. Il montenegrino guadagna circa 800mila euro a stagione e spera di riuscire a raddoppiare l’ingaggio: il ds Tare e l’agente Kezman sono in buoni rapporti, serviranno nuovi incontri ma c’è la volontà di approfondire la trattativa intavolata nelle scorse settimane.

