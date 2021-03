Covid, il prof. Castellacci: “Il virus lascia strascichi anche negli asintomatici. Rinvii gare? Assurdo che il protocollo non sia cambiato dopo Juventus-Napoli”





La questione della Serie A intaccata dal Covid-19 continua a creare polemiche. L’ultimo ad affrontare il tema è stato il professor Enrico Castellacci, ex medico della nazionale, che ai microfoni di Radio1 ha parlato degli effetti del virus e del tema del rinvio delle partite nel caso di società con varie positività riscontrate: ” Per quanto riguarda gli effetti del Covid sugli atleti, già un anno fa sospettavamo come il virus potesse colpire non solamente i polmoni ma anche altri organi, come ad esempio fegato, pancreas, reni. Non ci sono ancora studi a disposizione precisi, ma siamo a conoscenza del fatto per cui che chi ha contratto il Covid in maniera importante potrebbe subire qualcosa in più a livello organico: per questo motivo servono accertamenti approfonditi multiorgano. Il Covid lascia strascichi, anche tra gli asintomatici. Per ciò che riguarda il rinvio dei match per Covid dico che si sapeva che dopo Juve-Napoli ci sarebbero stati altri episodi. Trovo davvero assurdo che il protocollo sia rimasto lo stesso dopo quel precedente, ed essendo consapevoli che l’organo competente sempre e comunque sarebbe stato la Asl. Servirebbe uniformità fra le Asl. Nel frattempo, sarebbe sufficiente un po’ di buon senso e cambiare il protocollo”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

