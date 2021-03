ESCLUSIVA | Lazio Primavera, Andrea Marino si presenta. L’agente Paloni: “Sta diventando un centrocampista sempre più completo. Il suo obiettivo è continuare a crescere”





Diciannove anni e fascia da capitano sul braccio. Andrea Marino, centrocampista della Lazio Primavera è uno degli imprescindibili di mister Leonardo Menichini, con 18 presenze su 20 totali disputate dai biancocelesti fin qui in stagione. Il giovane centrocampista, nato a Ciriè in provincia di Torino e cresciuto con le maglie di Juventus, Torino, Salernitana e Rieti addosso, ora è il perno del centrocampo laziale. Per presentare il giovane calciatore biancoceleste la redazione di LazioPress.it ha contattato in esclusiva l’agente Paolo Paloni, che lo rappresenta nell’agenzia Football Trade Srl.

Andrea Marino è nato calcisticamente nella Juventus, poi ha giocato con il Torino, Salernitana e infine 6 mesi al Rieti prima di approdare alla Lazio. Com’è nata la trattativa con il club capitolino?

“Il giocatore aveva già fatto vedere tante qualità nel Campionato Primavera con la Salernitana. Poi abbiamo pensato di mandarlo a giocare al Rieti in Serie C per garantirgli del minutaggio, e dal momento che ha fatto molto bene la Lazio ha deciso di acquistare le prestazioni del giocatore”.

Passando direttamente al campo, che tipo di giocatore è?

“A me piace definirlo un centrocampista completo perché riesce ad abbinare entrambe le fasi molto bene, e soprattutto negli ultimi due anni è cresciuto molto anche nella fase di non possesso. Oggi sta continuando a crescere e sta diventando un centrocampista sempre più completo, bravo in entrambe le fasi”.



In stagione Marino è stato impiegato sia in cabina di regia sia come mezz’ala come contro il Torino. Qual è il suo ruolo naturale?

“Credo che Andrea riesca a fare entrambi i ruoli. È ovvio che molto spesso si è visto come play ma poi riesce a fare, avendo tutte e due le fasi, anche la mezz’ala, e a mio avviso ci riesce in modo appropriato e convincente”.

Marino non è nato a Roma ma spesso sui social notiamo che segue molto la prima squadra. Che tipo di rapporto ha con l’ambiente biancoceleste?

“Sta bene, è felice e vive il calcio 24 ore al giorno. Il suo obiettivo è quello di continuare a crescere. Andrea sta molto bene e si trova altrettanto bene nell’ambiente laziale”.

Per il futuro il giocatore preferirebbe proseguire con la Lazio oppure ha delle preferenze in particolare?

“È concentrato sulla fase finale del campionato, ci sono ancora tante partite da disputare che vuole giocare al meglio. Poi a fine campionato faremo il punto della situazione con la Lazio e decideremo cosa fare anche con il giocatore”.

