Europei Under21, solo un pari all’esordio per l’Italia





Inizia con un mezzo passo falso l’Europeo Under 21 per l’Italia. I ragazzi di Nicolato, infatti, nella gara d’esordio del gruppo B hanno pareggiato uno a uno con la Repubblica Ceca. Gli azzurri fanno tutto da soli: prima vanno in vantaggio alla mezzora con Scamacca, poi si fanno riprendere ad un quarto d’ora dalla fine da un autogol di Maggiore. Nel finale poi, da segnalare anche le espulsioni di Tonali e Marchizza che rendono ancor più falsa la partenza.

