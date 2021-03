FORMELLO – La Lazio, a mezzo servizio, torna in campo. Ancora assenti Caicedo e Fares





Terminati i due giorni di riposo concessi da Inzaghi, la Lazio torna in campo a Formello per riprendere il ritmo in vista della ripresa fissata sabato tre aprile contro lo Spezia. Tanti gli assenti di giornata: oltre ai vari calciatori assenti per gli impegni della nazionali o per infortuni gravi come Luiz Felipe, non sono scesi in campo Reina, Luis Alberto, Lulic, Fares e Caicedo con questi ultimi due che continuano il programma di recupero dopo il forfait con l’Udinese. Solo dodici i calciatori presenti nella sessione odierna (tra cui i Primavera Furlanetto, Peruzzi e Pica) che dopo aver lavorato sulla tecnica hanno svolto una partitella.

