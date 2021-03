GdS | Vieri: “Lazio e Atalanta non possono competere con Bayern e Real. Immobile in Nazionale? Deve farsi trovare pronto”





L’ex attaccante laziale Christian Vieri, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha tirato le somme del campionato fin qui disputato, soffermandosi sulla lotta al titolo e sull’esperienza in Europa delle italiane. Per lui il fallimento Champions è dato dal fatto che Lazio e Atalanta non possono competere con Bayern e Real, mentre Juventus ed Inter dovevano giocare meglio, adeguandosi alla competizione. Facendo poi un focus sulla Nazionale, l’ex centravanti sottolinea come fare tanti gol significhi risolvere le gare, parlando anche di Immobile che ha vinto la Scarpa d’Oro, ma per Bobo Vieri segnare nel proprio club non basta, con gli Azzurri bisogna prepararsi ed essere pronti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: