Gianni Di Marzio sicuro: “Inzaghi è un predestinato. Ha capito che è ora di cambiare”





Il futuro della Lazio con o senza Inzaghi, negli ultimi giorni in casa biancoceleste non si parla d’altro tra rumors, ipotesi e dichiarazioni che rendono la questione sempre più misteriosa. Sul tema, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche Gianni Di Marzio: “Io ritengo che Inzaghi possa pensare ad altro. Da tempo affermo come sia un predestinato. E’ un allenatore serio, competente, capace di comunicare bene, la sua squadra mette in mostra un bel calcio. Sono certo che abbia capito che sia arrivato il momento di cambiare, che esiste un movimento di panchine che può riguardarlo, magari Juventus e Napoli. Sono certo che voglia cambiare per crescere, quindi ritengo maggiormente Juventus.

