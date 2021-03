I nuovi colori delle regioni: il Lazio verso la zona arancione. L’assessore D’Amato: “Per il Lazio prevediamo ulteriore miglioramento”





Come riportato da Il Sole 24 Ore sembrerebbe salire il numero delle regioni che andranno in zona rossa prima del lockdown nazionale del 3, 4 e 5 aprile. Oltre a Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania, rischiano anche Valle d’Aosta (che riporta poco più di 250 nuovi positivi ogni 1000 abitanti) e Toscana (al momento in zona arancione con un’incidenza di casi intorno ai 250 settimanali). Il Lazio invece va verso la zona arancione dopo le due settimane in zona rossa. L’Rt del Lazio infatti non pare registrare impennate e l’incidenza dei casi rimane stabile sotto quota 250. Da lunedì 29 marzo dovrebbe dunque ritornare in zona arancione. Il ritorno in presenza nelle scuole, per soli due giorni in vista delle vacanze di Pasqua, è al momento improbabile.

Ha aggiunto poi Alessio D’Amato, assessore regionale del Lazio alla Sanità, ai microfoni di TPI: “Siamo cautamente ottimisti, prevediamo un ulteriore e lieve miglioramento degli indicatori, in particolare domani la stima dell’indice Rt dovrebbe tornare sotto 1 nella nostra regione. Due settimane fa l’indicatore era a 1,31, la scorsa settimana eravamo a 1,09 e, secondo le nostre previsioni, domani dovremmo scendere intorno a 0,99, indicando un leggero miglioramento dell’incidenza e della curva epidemica. Il Lazio potrà passare in zona arancione, se i dati rispetteranno le previsioni, anche se solo per pochi giorni prima di Pasqua, quando tutta Italia tornerà in zona rossa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: