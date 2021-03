IFFHS: Barcellona squadra del decennio, Juventus sesta e la Lazio terza italiana





Barcellona, miglior squadra del decennio 2011-2020. Il verdetto arriva dall’IFFHS, l’International Federation of Football History & Statistics (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), che ha premiato la società blaugrana per gli ultimi dieci anni, già in vetta al ranking per il primo decennio del millennio. Premiato come squadra dell’anno nel 2011, 2012 e 2015, il club catalano ha totalizzato 2877 punti, 95 in più degli storici rivali del Real Madrid. Al terzo posto il Bayern Monaco, seguito da Psg e Atletico Madrid. Di seguito le prime 50 posizioni:

1. Barcellona (2877 punti)

2. Real Madrid (2782)

3. Bayern Monaco (2594.5)

4. Paris Saint-Germain (2357)

5. Atletico Madrid (2302)

6. Juventus (2272)

7. Chelsea (2113)

8. Manchester City (2113)

9. Manchester United (2020)

10. Arsenal (2016)

11. Celtic (2009)

12. Napoli (1946)

13. Sevilla (1923)

14. Gremio (1895)

15. Tottenham (1861)

16. Atletico Nacional (1853)

17. Liverpool (1815)

18. Borussia Dortmund (1814)

19. Salisburgo (1806)

20. Benfica (1762)

21. Porto (1758)

22. River Plate (1749)

23. Boca Juniors (1708)

24. Libertad (1696)

25. Basilea (1681)

26. Lione (1671)

27. Shakhtar Donetsk (1669)

28. Dinamo Zagabria (1647)

29. Ajax (1638)

30. Lazio (1622)

31. Olympiacos (1618)

32. Inter (1593)

33. Flamengo (1590)

34. Dinamo Kiev (1581)

35. Corinthians (1577)

36. Independiente (1575)

37. Milan (1573)

38. Roma (1564)

39. Atletico Mineiro (1539)

40. Palmeiras (1536)

41. Cerro Porteno (1523)

42. Zenit (1513.5)

43. Valencia (1507)

44. Steaua Bucarest (1504.5)

45. Santos (1501)

46. Junior (1486.5)

47. Paok (1482)

48. Emelec (1480)

48. Copenaghen (1480)

50. Apoel (1458)u

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: