Il Tempo | Lazio-Inzaghi in stand-by: c’è ottimismo, ma spuntano i nomi del sostituto in caso di addio





C’è il tabù rinnovo da sfatare in casa Lazio: da mesi filtra ottimismo, ma la firma sul contratto di mister Inzaghi tarda ad arrivare. Come riporta Il Tempo, ci sono l’offerta e la controproposta ma il presidente ed il tecnico non si incontrano : la sosta per le nazionali appare come l’occasione giusta per chiudere il discorso. Resta distanza tra Lotito ed il mister, ma la sensazione è quella che una soluzione si troverà. Nel frattempo è iniziato il toto-nome per l’eventuale sostituto: da Gattuso a Juric, passando per De Zerbi e Gotti. Più distanti i nomi di Italiano e Mihajlovic. Nella serata di ieri invece è venuto fuori anche il nome di Lucien Favre, tecnico svizzero.

