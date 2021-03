Nazionali, sorridono tutti i biancocelesti impegnati questa sera: i risultati





Sono stati tre i calciatori biancocelesti impegnati questa sera con le proprie nazionali: Milinkovic, Marusic e Muriqi, tutti e tre vincenti. La Serbia, con Milinovic in panchina per tutta la gara, ha vinto nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro l’Irlanda per 3-2, con gol di Vlahovic e doppietta di Mitrovic. Novanta minuti invece per Marusic, il quale ha vinto con il suo Montenegro in casa della Lettonia per 2-1, con la gara decisa da una doppietta di Jovetic. Titolare anche Muriqi nella sfida amichevole tra Kosovo e Lituania terminata 4-0, in cui ha trovato anche la rete.

