Nazionali, tre giocatori della lazio oggi in campo | FOTO





La Serie A si ferma e le nazionali riaccendono i motori. Vari i biancocelesti impegnati con le varie rappresentative che scenderanno in campo a partire da oggi. Questa sera infatti, come ricorda la Lazio via social, Muriqi con il suo Kosovo affronterà in amichevole la Lituania, Marusic sarà impegnato nel match tra Montenegro e Lettonia, mentre Milinkovic insieme alla sua Serbia ospiterà la Repubblica d’Irlanda.

🌍 Questa sera tre biancocelesti impegnati con le Nazionali! Vedat Muriqi | 🇽🇰🆚🇱🇹

Sergej Milinkvic | 🇷🇸🆚🇮🇪

Adam Marusic | 🇱🇻🆚🇲🇪 pic.twitter.com/nxEgTLCOxr — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

