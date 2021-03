Pistocchi sul futuro d’Inzaghi: “È molto amico di Paratici e Lotito non è più così felice di lui”. E sul successore…





Il futuro di Simone Inzaghi e la Lazio diventa giorno dopo giorno sempre più un caso. Il contratto è sul tavolo del tecnico da tempo, la firma dovrebbe ancora essere apposta. Della situazione dell’allenatore piacentino, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato Maurizio Pistoccchi: “Le voci dicono che abbia una grande amicizia con Paratici e che sia in orbita Juventus da tempo. E mi dicono che Lotito non sia più così felice di lui. Nel valzer degli allenatori corre il pericolo di restare col cerino in mano. Vedremo quale decisione prenderà Lotito sul suo contratto“. In chiusura, poi, Pistocchi si sbilancia anche sul successo: “De Zerbi andrebbe bene per la Lazio“.

