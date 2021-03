Rinnovo Inzaghi, Lotito: “No comment”. Poi risponde al padre…





Dopo le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal padre di Inzaghi riguardo il futuro dell’allenatore della Lazio a Radio Kiss Kiss, Lotito è stato contattato dalla radio stessa per rispondergli riguardo la questione rinnovo: “Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone, no comment” le parole secche e dirette del patron biancoceleste, che di fatto preferisce portare avanti la questione in modo provato con il diretto interessato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: