Serie A | WhoScored stila la top 11 del 2021: presente un calciatore della Lazio | FOTO





Lo stop della Serie A per la sosta delle nazionali è l’occasione giusta per i primi bilanci del 2021. Tante le statistiche che negli ultimi giorni stanno colorando l’universo calcistico con WhoScored.com che ha stilato la top 11 del 2021 sino ad oggi. Nel 4-4-2 in cui figurano ben tre juventini (Danilo, Chiesa e Ronaldo) c’è spazio anche per Milinkovic-Savic che si prende di diritto un posto in mezzo al campo con la media voto di 7.42. Il Sergente c’è sempre ed è pronto a guidare la Lazio verso il quarto posto.

🇮🇹 Serie A Team of 2021 so far pic.twitter.com/JRcN2EuNdq — WhoScored.com (@WhoScored) March 24, 2021

