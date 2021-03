TMW | L’ordine rovesciato di Immobile: ora è la Nazionale che deve fargli tornare il sorriso da gol





Si è sempre affidato alla Lazio per ritrovare il sorriso dopo le difficoltà con la Nazionale. Adesso invece Ciro Immobile dovrà rovesciare la sua normalità e riscattare in azzurro l’ultimo periodo in ombra in biancoceleste. Negli ultimi due mesi infatti il centravanti di Inzaghi ha segnato pochissimo, solo 2 gol (contro Sassuolo e Cagliari) e 2 assist: addirittura nelle ultime 7 partite è rimasto a secco. Nonostante la consegna della Scarpa d’oro, Immobile è sembrato stanco mentalmente e fisicamente, tanto che Inzaghi nel ritorno degli ottavi di Champions a Monaco non gli ha neanche fatto giocare un minuto. E più volte, nelle ultime settimane, l’ha anche sostituito nella ripresa: una prassi a cui Ciro non era abituato, ma che testimonia le criticità che il bomber di Torre Annunziata sta incontrando nella sua quarta annata a Roma.

Guai però a considerare deludente, o del tutto fallimentare, la stagione di Immobile. Che non sta avendo lo stesso rendimento impressionante dell’anno scorso, è vero, ma ha comunque già trovato 19 volte la via del gol (con 5 assist). Ha le sue responsabilità, Ciro, che a Udine ha sbattuto contro il palo dopo una respinta di Musso. Ma bisogna anche sottolineare come anche il resto della squadra non sia più brillate in fase offensiva come in passato: i 19 gol in meno rispetto alla 28a giornata del 2019-‘20 sono emblematici.

La Lazio aspetta che Immobile torni a segnare e sperano, a Formello, che torni carico dai prossimi impegni con la Nazionale. Giovedì il debutto nelle qualificazioni per Qatar 2022 contro l’Irlanda del Nord, domenica la sfida alla Bulgaria e mercoledì 31 marzo contro la Lituania. Sfide non impossibili, ma da affrontare al massimo. Sopratutto per Ciro, che in passato ha sempre brillato con l’aquila sul petto per subire molte critiche con Mancini. “In Italia lo trattiamo come l’ultimo dei Mohicani mentre Lewandowski è santificato in patria. Merita un atteggiamento diverso. Dovrebbe essere un eroe nazionale“, ha detto lo scorso settembre Florenzi dopo il pareggio con l’Olanda. Adesso, al contrario delle altre volte, dovrà imporsi con l’azzurro per rientrare col sorriso in biancoceleste. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: