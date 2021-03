TMW | Incidente frontale a Roma: muore il 19enne Primavera della Lazio Daniel Guerini





Come riportato da Tuttomercatoweb.it, il giovane calciatore della Lazio Primavera Daniel Guerini non ce l’ha fatta. Il classe 2002 ha perso la vita dopo uno scontro fatale in via Palmiro Togliatti, avendo la peggio nell’impatto con un’automobile. Daniel era arrivato a gennaio dal Torino, per lui si trattava di un ritorno a casa visto che aveva già militato nella Lazio. La redazione di LazioPress.it si stringe al dolore della famiglia e dei compagni di squadra.

