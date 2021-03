Under 18 | La Lazio perde il derby per 4-0





Sconfitta per l’Under 18 di Tommaso Rocchi. La formazione biancoceleste, quest’oggi, ha affrontato la Roma in trasferta in occasione della settima giornata di categoria. La gara è stata sbloccata dopo pochi minuti di gioco dalla squadra di casa che, con Afena-Gyan, ha siglato il gol dell’1-0. Nella ripresa, la Roma dilaga con Cassano, Ludovici e Cherubini chiudendo l’incontro sul 4-0.

