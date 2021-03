Per Lei Combattiamo Addio Daniel Guerini, il messaggio della Sindaca Raggi: “Sono vicina ai familiari e ai compagni di squadra” Addio Daniel Guerini, il messaggio della Sindaca Raggi: “Sono vicina ai familiari e ai compagni di squadra” Follow me

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Passano le ore, ma il dolore per la scomparsa del giovane talento della Lazio Primavera Daniel Guerini non tende a diminuire. Dopo i tantissimi messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del ragazzo, anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha voluto esprimere un pensiero attraverso il suo profilo Twitter: "Sono vicina ai familiari di Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio, scomparso a soli 19 anni. Un pensiero anche ai suoi compagni di squadra, che ora più che mai devono essere uniti di fronte a questo insopportabile dolore". Sono vicina ai familiari di Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio, scomparso a soli 19 anni. Un pensiero anche ai suoi compagni di squadra, che ora più che mai devono essere uniti di fronte a questo insopportabile dolore. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 25, 2021



