Calciomercato, dalla Turchia ipotesi scambio Lazio-Galatasary





Secondo il quotidiano online turco “FOTOMAÇ” si rincorrono voci su un possibile scambio tra Lazio e Galatasary.

I calciatori coinvolti sarebbero i due attaccanti, Vedat Muriqi e Mostafa Mohamed. L’attaccante in forza al club turco ha segnato 5 gol nelle sue prime 5 gare e avrebbe attirato l’attenzione di alcune squadre italiane tra cui la Lazio. D’altra parte Muriqi non sta trovando il giusto spazio e non sta convincendo la società biancoceleste che, secondo la fonte riportata, sarebbe già alla ricerca di un sostituto. Non si conoscono ulteriori dettagli.

