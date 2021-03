Chi era Daniel Guerini, la gioia del suo ritorno alla Lazio e il sogno interrotto troppo presto





Nella tarda serata di ieri una tragica notizia ha travolto il mondo del calcio.

Il trequartista della Lazio Primavera, Daniel Guerini, ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane promessa del calcio, aveva compiuto 19 anni solo il 21 marzo. Nato a Roma, Daniel inizia la sua carriera nelle giovanili della Lazio e nell’estate del 2016 approda a Torino. E’ nel vivaio dei granata che il ragazzo ha la possibilità di crescere professionalmente, militando anche in prestito prima alla Fiorentina e poi alla Spal. Ma il sogno di Daniel era quello di tornare nella sua città e lottare per i colori biancocelesti, per i quali ha da sempre fatto il tifo. Desiderio che viene esaudito lo scorso gennaio, quando il calciatore firma con la Lazio Primavera e manifesta tutta la sua gioia sui social con queste parole: “Roma è la mia casa la LAZIO la mia squadra! Quanto sono felice di esser tornato!!!”.

Una felicità che, purtroppo, si è improvvisamente spezzata ieri sera. Il suo ultimo gol Daniel lo aveva siglato proprio contro la Lazio, su punizione, la sua specialità, quando vestiva ancora la maglia del Toro. Non ci sono parole di fronte a un dolore così immenso, ci uniamo al ricordo di Daniel ed esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia. Riposa in pace Daniel.

