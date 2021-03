Immobile in gol con la Nazionale, la dedica a Daniel Guerini “Ovunque sei, ti abbraccio” – FOTO





Oltre al commento della gara, Ciro Immobile ha ricordato ai microfoni della Rai Daniel Guerini. Ecco le sue parole: “Il mio pensiero va a Daniel, alla famiglia: questo gol e questa vittoria è dedicata a loro, che stanno soffrendo in questo momento, e stanno passando cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Siamo davvero sconcertati e molto tristi per quello che è successo a questo ragazzo, siamo scossi nel profondo, ci stringiamo attorno alla famiglia con le condoglianze“.

A seguire il bomber laziale, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha ribadito il suo pensiero sulla gara e nei confronti di Daniel Guerii, prematuramente scomparso nella serata di ieri: “Era importante iniziare con una vittoria💙bravi ragazzi 🇮🇹 il mio pensiero va a te Daniel e alla tua famiglia ❤️😞ovunque sei ti mando un abbraccio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

