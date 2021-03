Daniel Guerini, gli amici sul luogo dell’incidente: “Ciao Guero”. Presenti vari giocatori | FOTO&VIDEO





AGGIORNAMENTO ORE 18.00- Intanto sul luogo dell’accaduto arrivano anche alcuni ex compagni di Daniel, tra cui Armini, Franco, Raul Moro e Alia.

La scomparsa di Daniel Guerini sconvolge ogni singola parte dell’ambiente Lazio, ma non solo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati fin dai primi minuti dalla notizia ieri sera, da quello della Lazio, passando per i tantissimi ricordi dei compagni di squadra sino all’ultimo pensiero della Sindaca di Roma Virginia Raggi. In questi minuti, inoltre, un centinaio di amici del giovane talento biancocelesti si sono ritrovati nel luogo dell’incidente dove, in un clima di raccoglimento, hanno attaccato uno striscione emblematico: “Ciao Guero”. Vicino al saluto, poi, è poi apparsa una maglia della Lazio con il numero 10 accompagnato dalle firme dei giocatori.

