FORMELLO – La Lazio tiene alta la concentrazione verso la ripresa. Guerini ricordato in un minuto di raccoglimento prima dell’allenamento





La notizia del decesso di Daniel Guerini, giovane promessa della Lazio Primavera, ha sconvolto la nottata di ieri. La morte del ragazzo, è avvenuta a causa di un incidente stradale che lo ha coinvolto, insieme ad altri due suoi amici, su Viale Palmiro Togliatti, all’altezza di Via dei Romanisti. Così questo pomeriggio, prima dell’inizio dell’allenamento e come fatto in precedenza dai ragazzi della Primavera, l’intero gruppo della prima squadra, giocatori e staff, si è radunato a centrocampo per un minuto di raccoglimento. Per quanto riguarda più strettamente le questioni di campo, invece, la Lazio continua il suo le to avvicinamento verso la ripresa tra lavoro atletico e partitelle con jolly. Ancora assenti dal campo Luis Alberto, Fares e Caicedo, mentre sono tornati ad allenarsi regolarmente Reina e Lulic che ieri non si era presentati al quartiere generale biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: