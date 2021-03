Il quotidiano Libero: “Caso tamponi, ricerca della verità dei fatti o interesse a colpire Lotito? Ecco i motivi”





Domani inizia il processo nei confronti della Lazio per il “caso tamponi”, con il Presidente Claudio Lotito, il direttore sanitario Ivo Pulcini e il medico sociale Fabio Rodia sotto accusa. Nella memoria difensiva di 25 pagine, ve ne sono ulteriori 56 di allegati, al fine di smontare il castello accusatorio e dimostrare come il club abbia agito secondo le regole. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, però, “l’irritazione della Lazio è estrema tanto che da Formello trapela una considerazione netta: si vuole davvero la ricerca della verità dei fatti e della giustizia? Oppure c’è l’interesse a colpire Lotito? La possibile condanna, infatti, sarebbe una leva utilissima per farlo decadere dalla carica di Consigliere Federale, in un periodo nel quale Lotito è anche in rotta di collisione con il presidente della Lega A, Dal Pino, vista l’opposizione all’ingresso dei fondi di investimento. In più, se arrivassero penalizzazioni in classifica (si parla di 6 punti) la squadra sarebbe tagliata fuori dalla corsa alle coppe”.

