Italia-Irlanda del Nord, Ciro Immobile: “Bisogna avere fiducia, stiamo facendo un ottimo lavoro”





Nella vittoria contro l’Irlanda del Nord Immobile è tornato al gol in Nazionale dal 2019. Dopo la gara, è intervenuto ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: “E’ una liberazione, soprattutto per il momento, dato che non segnavo da un anno e mezzo, e anche per le due occasioni di prima: erano importanti, ma nella prima sono scivolato, e nella seconda ho cercato di fare il massimo con un tiro al volo, ma il portiere ha fatto una bella parata. Poi è arrivato il gol, come una liberazione. Per me e per la squadra era importante, visto che la partita era complicata. In Nazionale aumenta la voglia di segnare e di giocare bene per la squadra, avendo la concorrenza importante di Belotti e di Caputo: sono soddisfatto e orgoglioso del percorso che stiamo facendo. Stiamo facendo bene, si dice sempre di attaccanti che fanno fatica a trovare il gol, ma nell’ultima partita Belotti ha segnato, oggi l’ho fatto io: bisogna avere più fiducia e credere in noi, perché stiamo facendo un ottimo lavoro“.

