Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri iniziano bene il girone





E’ iniziato il percorso azzurro verso i Mondiali del 2022. L’Italia di Roberto Mancini ha iniziato al meglio il Gruppo C, battendo per 2-o al Tardini l’Irlanda del Nord: gli azzurri hanno sbloccato la gara grazie al gol di Domenico Berardi (14′), e hanno raddoppiato grazie al ritorno al gol in maglia azzurra di Ciro Immobile. Gli uomini di Mancini hanno raggiunto al primo posto nel girone la Svizzera, che ha battuto in trasferta la Bulgaria per 1-3.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: