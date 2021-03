Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni con Immobile alla ricerca del gol





Questa sera alle 20:45 ci sarà l’esordio degli Azzurri di Mancini a Parma contro l’Irlanda del Nord. Il Ct sta sciogliendo gli ultimi nodi sulla formazione che scenderà in campo. Dubbio a centrocampo tra Barella e Pellegrini, mentre Locatelli verrà schierato per la prima volta in Nazionale da mediano. Il bomber della Lazio, Immobile sembra essere favorito su Belotti che potrebbe giocare domenica contro la Bulgaria.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) la probabile formazione: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough

