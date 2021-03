Italia-Irlanda del Nord, ricordato anche Daniel Guerini prima della gara





Alle 20:45 sono scese in campo Italia e Irlanda del Nord, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. Prima della gara, sono stati ricordati in un minuto di raccoglimento le vittime azzurre di questi ultimi mesi, come Pietro Anastasi, Mario Corso, Paolo Rossi, Mauro Bellugi e Pierino Prati. Oltre a loro è stato ricordato anche Daniel Guerini, vittima del terribile incidente di ieri sera.

