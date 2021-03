Italia-Irlanda del Nord, si sblocca Ciro Immobile – VIDEO





Al minuto 39′ della gara tra Italia e Irlanda del Nord, si sblocca finalmente il centravanti biancoceleste Ciro Immobile, che non segnava con la maglia azzurra dal 2019. Sugli sviluppi di un contropiede dell’Italia, è arrivato il pallone a Immobile, che da posizione defilata ha trovato il gol calciando sul primo palo, bucando il portiere avversario Peacock-Farrel. L’Italia è ora avanti per 2-0 nella prima gara delle qualificazioni per il Mondiale del 2022.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

