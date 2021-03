Italia, si sblocca Immobile. Mancini: “Ha fatto un’ottima partita”. Poi ricorda Daniel Guerini





Dopo la vittoria dell’Italia sull’Irlanda del Nord, Roberto Mancini ha parlato nella consueta intervista post partita rilasciata alla Rai. L’allenatore ha commentato la prestazione di Immobile, ma soprattutto ha ricordato il giovane Daniel Guerini dopo la tragedia di ieri sera. Ecco le sue parole: “Per un attaccante segnare è fondamentale, Immobile ha fatto un’ottima partita, siamo felici per lui. Importante vittoria nel giorno di una tragedia immane, che ha portato via un ragazzo giovane come Daniel Guerini. E’ stata anche l’occasione per ricordare cinque grandi Azzurri che non sono più con noi“.

