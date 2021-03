La Repubblica | Lotito s’aggrappa a tre scienziati: “Caso tamponi tutto regolare”





La nuova memoria difensiva della Lazio punta anche su tre perizie di parte (pareri “pro veritate”), che devono essere ammesse dal collegio. È questo quello che scrive stamani La Repubblica, che illustra le tre figure chiamate in causa dalla società biancoceleste per dimostrare di avere ragione nel caso tamponi, il cui processo inizia domani.

Il primo è il professor Pregliasco, direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano, che “definisce come assolutamente corretto il comportamento della Lazio sulla convocazione di Immobile – “valutando i plurimi test molecolari effettuati in Torino-Lazio”. Nulla da dire sulle mosse dei biancocelesti anche per Bondanini, direttore Uoc, laboratorio Hub2, che ha il governo della salute di circa due milioni di abitanti a Roma, e il professor Patrizio Rossi, Sovrintendente sanitario centrale Inail.

Per quanto concerna la responsabilità oggettiva di Lotito, la Lazio sostiene che non può essere così in quanto nell’assetto organizzativo della Lazio le decisioni sui tamponi sono di esclusiva competenza dei sanitari. È “la Strategia 231”, che fa riferimento alla legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese.

