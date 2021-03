Mondiali 2022, un giocatore della Germania positivo al COVID





Un giocatore della nazionale tedesca è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la Federcalcio della Germania, che non ha precisato se l’accaduto avrà avrà conseguenze per la partita di questa sera contro l’Islanda in programma a Duisburg.

Secondo il quotidiano Bild, si tratta dell’attaccante del Mönchengladbach Jonas Hoffmann (due presenze). “I giocatori sono confinati nelle loro stanze”, ha riferito la Bild in mattinata.

“È molto probabile che i giocatori vengano ritestati” prima del calcio d’inizio della partita di qualificazione ai Mondiali 2022 (ore 20:45). Sono attualmente in corso discussioni con le autorità sanitarie locali per determinare cosa fare dopo.

