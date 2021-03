Morte Daniel Guerini, il ricordo del calcio italiano – FOTO





Dopo la tragica notizia della morte del primavera della Lazio classi 2001 Daniel Guerini sono arrivati i messaggi di cordoglio delle altre società. Prima tra queste il Torino, squadra in cui ha giocato fino a Gennaio. Questo il comunicato della squadra granata:

Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile – increduli e costernati per la drammatica notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, ex calciatore della nostra formazione Primavera.

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte dell’Empoli tramite il proprio profilo Twitter:

Ti abbiamo sfidato più volte in campo, l’ultima poche settimane fa; profondamente addolorati ci stringiamo attorno alla famiglia Guerini, alla @OfficialSSLazio ed esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa di Daniel 🙏 pic.twitter.com/BrwDWhgYV3 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 24, 2021

Si sono poi unite in cordoglio, anche loro via Twitter, l’Hellas Verona, il Pisa e la Fiorentina.

Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio e sentita vicinanza a @OfficialSSLazio per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera biancoceleste. #HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 24, 2021

Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio. Riposa in pace. — Pisa Sporting Club (@PisaSC) March 24, 2021

La Fiorentina si unisce al cordoglio della Lazio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini che aveva giocato nelle giovanili viola nel 18/19 e 19/20. Il presidente Commisso e la società viola si stringono alla famiglia Guerini in questo momento di immenso dolore pic.twitter.com/HNx0G5EFGR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 24, 2021

Anche la Roma si è aggiunto al cordoglio, condividendo direttamente il Tweet di cordoglio della Lazio e scrivendo: “Ciao Daniel”

