L’improvvisa morte di Daniel Guerini ieri ha lasciato tutto il mondo del calcio senza parole con i tanti di messaggi che continuano ad arrivare da ogni parte d’Italia, ma non solo. Del ex trequartista classe 2002, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche l’agente Danilo Caravello: ” Daniel era un figlioccio della nostra scuderia, è cresciuto con noi, con lui e la sua famiglia esisteva un grande . Era un giovane solare, genuino, spontaneo, anche guascone. E’ stata una tragedia devastante. Come tutti i bambini che crescono con il pallone tra i piedi, desiderava fare il calciatore professionista. Ci sarebbe riuscito, dato che aveva le qualità giuste per riuscirci. Era un centrocampista-trequartista con i piedi buoni, trovava sempre la giocata giusta“.

