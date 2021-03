Morte Guerini, il messaggio della famiglia Mihajlovic: “Riposa in pace piccolo angelo” | FOTO





Passano i minuti, ma non rallenta il flusso di messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio e non per la morte del giovane calciatore della Lazio Daniel Guerini, avvenuta ieri sera in un brutto incidente stradale. Dopo il ricordo dei compagni, dei calciatori della prima squadra e di tante società italiane, è arrivato anche il saluto da parte della famiglia Mihajlovic, da sempre legati al giovane talento scomparso. Il primo a postare una foto è stato il figlio Dusan: “Siamo cresciuti insieme…non ho parole. Riposa in pace fratello mio” seguito poi dalla sorella Viktorija: “Riposa in pace Daniel“, dalla madre Arianna: “Riposa in pace piccolo angelo” ed infine dall’altro figlio Miroslav.

