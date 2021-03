Muriqi: “Alla Lazio momento sfortunato, ma ho 5 anni di contratto mi sto adattando”





Al termine del match giocato ieri sera contro la Lituania, Vedat Muriqi ha parlato del momento che sta vivendo tra le fila biancocelesti, allontanando le voci di mercato che non escludono per lui un addio alla Lazio per un ritorno al Fenerbahce: “Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!”.

Tuttomercatoweb.com

