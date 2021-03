Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, a rischio Albania-Inghilterra





Gli impegni delle nazionali entrano nel vivo con i primi problemi organizzativi che preoccupano il regolare svolgimento delle partite. Infatti, in previsione del match tra Albania e Inghilterra di domenica 28 marzo a Tirana, la Federcalcio Albanese attraverso il proprio sito noto ha messo a rischio la sfida dichiarando che: “Oggi nella Federcalcio albanese è arrivata una lettera della Direzione della Polizia Locale di Tirana, con la firma del Primo Direttore, Rebani Jaupi, in cui si afferma che le strutture della Direzione della Polizia Locale di Tirana non garantiscono l’adozione di misure prima, durante e dopo la partita Albania-Inghilterra, del 28 marzo 2021, alle ore 18:00″.

