Reti inviolate nel ventunesimo secolo, Reina nella top 5 – FOTO





La pagina Instagram Skores ha pubblicato una foto che ritrae i cinque portieri che nel ventunesimo secolo hanno collezionato più ‘clean sheets’, ovvero reti inviolate. Nella top 5 di questa speciale classifica c’è Pepe Reina: il numero uno biancoceleste ha infatti collezionato 350 clean sheets in 893 partite disputate. Al primo posto c’è Iker Casillas, con 439 reti inviolate in 1028 gare giocate. Al secondo posto il portiere della Juventus Buffon, con 426 reti inviolate in 938 gare. Segue al terzo posto l’ex Chelsea Petr Cech, con 391 clean sheets in 905 gare disputate.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: