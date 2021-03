Salernitana, Andrè Anderson tra passato e futuro: “Lo scorso anno sapevo avrei giocato poco, ma volevo imparare dai grandi giocatori. Non penso alla prossima stagione”





Dopo una stagione con pochi minuti messi in bacheca, Andrè Anderson ha deciso di rilanciarsi alla Salernitana per trovare maggiore continuità. Un obiettivo centrato e raggiunto dal centrocampista di proprietà della Lazio che ai microfoni di Lira Tv ha ripercorso gli ultimi due anni guardando anche al futuro: “L’anno scorso ero consapevole del fatto che non avrei giocato tanto ma volevo imparare giocando insieme a grandi calciatori. Quest’anno ho deciso di rimettermi alla prova scendendo in campo un po’ di più alla Salernitana. Per quanto riguarda la prossima stagione, ora non ci penso, mi concentro bene solo sul fare bene qui e a coronare il sogno Serie A“.

