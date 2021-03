Scomparsa Guerini, Alessandro Matri: ” Ciao Daniel!!”





Alessandro Matri è tornato alla Lazio da pochi mesi, ma è già parte integrante della grande famiglia vivendo al massimo le gioie e anche i dolori. Così, in una delle serate più tristi della storia laziale per la morte del giovane Daniel Guerini, anche l’ex attaccante dei capitolini ha voluto unirsi al cordoglio via social: ” Ciao Daniel!!”.

