SOCIAL | Anche l’AssoCalciatori si unisce al cordoglio per Daniel Guerini – FOTO





Tutti si stringono attorno alla famiglia di Daniel Guerini, il giocatore della Lazio Primavera, rimasto coinvolto in un tragico incidente questa notte. Un frontale con una macchina in Via Palmiro Togliatti all’incorcio con Viale dei Romanisti. Dopo i messaggi di cordoglio dei compagni di squadra, della Prima Squadra e di tutto il calcio, arriva anche il messaggio dell’Associazione Calciatori: “Ci uniamo al dolore per la scomparsa del giovane calciatore Daniel Guerini. Un abbraccio alla sua famiglia. RIP Daniel”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AIC | Associazione Calciatori (@assocalciatori)

