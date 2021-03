SOCIAL | Il cordoglio della International Profoot Service per Daniel Guerini





Dopo la tragica notizia di ieri che ha sconvolto il mondo del calcio, primavera e non, ma soprattutto che ha sconvolto il mondo Lazio tutti si apprestati ad un messaggio di condoglianze per Daniel Guerini. Anche la società di consulenza sportiva, la International Profoot Service ha lasciato un messaggio per il giocatore e la famiglia.

“È ingiusto, contro natura. 19 anni appena compiuti. Quella maglia bianco celeste era la tua angelo nostro. Non ci sono parole. C’è solo dolore immenso. Una promessa Daniel, tu continuerai a vivere attraverso noi e non lasceremo soli Michela, Danilo e Alessio. C’è già un vuoto enorme dentro ognuno di noi. Il tuo sorriso le nostre lacrime. Ci manchi già. Un bacio a te angelo nostro. Siamo vicini a voi mamma Michela e papà Danilo e a tuo fratello Alessio. 🖤”

Luca, Vincenzo, Giampaolo, Stefano, Isabella.

