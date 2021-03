Tayaranjet, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini





La Tayaranjet, compagnia aerea proprietaria del velivolo che utilizza la Lazio per le trasferte, ha pubblicato un messaggio di cordoglio a seguito della tragica scomparsa di Daniel Guerini: “La Tayaranjet si unisce al cordoglio della Lazio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera della società biancoceleste. Il Presidente e la Compagnia tutta si stringono alla famiglia Guerini e alla società Lazio in questo momento di immenso dolore”.

