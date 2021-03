Addio a Daniel Guerini, giovedì l’ultimo saluto presso la Basilica di San Giovanni Bosco





Un ultimo saluto, seppur in forma più intima per le limitazioni dovute al Covid-19, per il giovane calciatore della Lazio Primavera, Daniel Guerini, che ha perso la vita mercoledì in un tragico incidente. I funerali di Daniel sono previsti giovedì 1 aprile presso la Basilica di San Giovanni Bosco alle 12:00. A confermarlo è stato anche Nicolò Armini, suo compagno di squadra nella Lazio, sui social.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: