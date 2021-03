Albania, Strakosha: “Affrontare l’Inghilterra sarà molto eccitante. Premier League? È il sogno di tutti”





Il portiere della Lazio Thomas Strakosha, intervenuto ai microfoni del quotidiano inglese The Guardian, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sfida di domenica tra Albania e Inghilterra parlando anche del calcio inglese. Queste le sue parole:

“Giocare contro l’Inghilterra è molto eccitante per noi. Credo che abbiano alcuni dei migliori talenti del mondo. Vincere contro di loro sarebbe incredibile, soprattutto in questo momento per la situazione legata al Covid. Un anno senza tifosi sugli spalti ha trasformato il calcio in uno sport diverso per molti. Penso che la Premier League sia il miglior campionato del mondo. Vanno veloci, ci sono molti contrasti e hai molto lavoro da fare, e a me piace perché mi permette di dare il meglio di me e di aumentare la mia adrenalina. Vedi le partite che sono 3-0 fino all’88’ e poi finiscono 3-3. I tifosi poi sono molto vicini al campo, è incredibile. Quando ho giocato delle amichevoli contro squadre inglesi l’atmosfera era pazzesca. Giocare in Premier è il sogno di tutti”.

