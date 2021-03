ANSA | Processo tamponi Lazio, ecco le richieste della procura Figc





++ Richieste procura Figc ‘Lazio multa, Lotito 13 mesi stop’ ++ 200 mila euro per la societa’, lunga squalifica per il presidente (v. ‘Protocolli Covid: cominciato processo…’ delle 11.23)

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste – apprende l’ANSA – le richieste appena presentate dalla procura Figc nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per violazione dei protocolli Covid (ANSA).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: